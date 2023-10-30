Sürücüsüz taksi hizmeti veren Cruise, kazaların ardından faaliyetlerini durdurdu GM bünyesindeki Cruise, son zamanlarda karıştığı kazalar nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

ensonhaber.com

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan ABD'li Cruise, yıllardır testlerini gerçekleştirdiği sürücüsüz (otonom) taksi servisini bu yılın başlarında halka açmıştı.

Cruise, şubat ayından bu yana Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da halka açık robot taksilerini test ediyordu. Ancak yaşanan kazalar, General Motors bünyesindeki şirketi zor durumda bıraktı.

Faaliyetlerini durdurdu

Cruise, son zamanlarda karıştığı kazalar nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

2 Ekim’de, sürücüsüz bir Cruise aracı, karşıdan karşıya geçen bir kadını altına alarak ciddi yaralanmalara sebep olmuştu. Bu yüzden de şirket, Kaliforniya'da yasaklanmıştı.

Cruise, başta Kaliforniya Motorlu Araç Departmanı tarafından suçlandı ve şirketten kaza hakkında videolu kanıt istedi. Ancak yetkililer, şirketin kanıt vermekte tereddüt ettiğini söyledi.

Bunun yanında, önemli güvenlik açıklarını saklamakla suçlanan şirketin lisansı, Kaliforniya yetkilileri tarafından iptal edildi.