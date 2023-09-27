SUV aşkı devam ediyor! İşte Türkiye'de en çok satan 10 model
ensonhaber.com

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65,9 oranında artarak 760 bin 782 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 292 bin 843 adet satış rakamıyla pazar payını yüzde 49,8'e çıkardı.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte zirvedeki modeller:

1. Fiat Egea Cross - 25 bin 523

Fiat Egea Cross
Fiat Egea Cross

2. Dacia Duster - 17 bin 796

Dacia Duster
Dacia Duster

3. Peugeot 3008 - 13 bin 595

Peugeot 3008
Peugeot 3008

4. Volkswagen T-Roc - 13 bin 136

Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc

5. Hyundai Bayon - 11 bin 838

Hyundai Bayon
Hyundai Bayon

6. Opel Mokka - 11 bin 212

Opel Mokka
Opel Mokka

7. Peugeot 2008 - 10 bin 432

Peugeot 2008
Peugeot 2008

8. Dacia Sandero Stepway - 8 bin 111

Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway

9. Opel Crossland - 8 bin 111

Opel Crossland
Opel Crossland

10. Nissan Qashqai - 7 bin 634

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai