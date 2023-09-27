SUV aşkı devam ediyor! İşte Türkiye'de en çok satan 10 model Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. İşte Türkiye'de en çok satılan 10 SUV.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65,9 oranında artarak 760 bin 782 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 292 bin 843 adet satış rakamıyla pazar payını yüzde 49,8'e çıkardı.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte zirvedeki modeller:

1. Fiat Egea Cross - 25 bin 523

2. Dacia Duster - 17 bin 796

3. Peugeot 3008 - 13 bin 595

4. Volkswagen T-Roc - 13 bin 136

5. Hyundai Bayon - 11 bin 838

6. Opel Mokka - 11 bin 212

7. Peugeot 2008 - 10 bin 432

8. Dacia Sandero Stepway - 8 bin 111

9. Opel Crossland - 8 bin 111

10. Nissan Qashqai - 7 bin 634