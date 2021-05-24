Suzuki, çip krizi nedeniyle Japonya'da üretim arasını uzattı

Suzuki Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki fabrikalarında üretime haziranda da geçici süre ara verecek.

Son zamanlarda başta ABD olmak üzere birçok ülkede yarı iletken kıtlığı yaşanıyor. Bu sorundan en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotivde ise markalar üretimi durdurmak zorunda kalıyor.

Bu markalara geçtiğimiz haftalarda Suzuki de eklenmişti. Japon şirket, kendi ülkesindeki üç fabrikasından ikisinde üretimi geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

HAZİRANDA DA ÜRETİM DURACAK

Suzuki Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki fabrikalarında üretim arasını uzatma kararı aldı.

Marka, Honşu bölgesinin Pasifik kıyısında yer alan Şizuoka eyaletindeki 3 tesisinde gelecek ay da üretime ara verecek.

En fazla 9 gün sürecek aranın, firmanın hangi modellerini etkileyeceği belirtilmezken, bu kararın yıllık toplam üretim hedefini negatif etkileyeceği tahmin ediliyor.