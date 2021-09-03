Suzuki, çip krizi nedeniyle üretimi durduruyor

Suzuki'nin Macaristan'daki fabrikası çip kıtlığı nedeniyle üretimi iki hafta askıya alıyor.

Son zamanlarda başta ABD olmak üzere birçok ülkede yarı iletken kıtlığı yaşanıyor. Bu sorundan en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotivde ise markalar üretimi durdurmak zorunda kalıyor.

Bu markalara geçtiğimiz haftalarda Suzuki de eklenmişti. Japon şirket, kendi ülkesindeki üç fabrikasından ikisinde üretimi geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

MACARİSTAN'DA DA ÜRETİM DURUYOR

Japon otomobil üreticisi Suzuki, küresel mikroçip sıkıntısı nedeniyle eylül ayında Macaristan'daki fabrikasında üretimi iki hafta askıya almayı planlıyor. Esztergom'daki tesiste, 6-8 Eylül tarihleri arasında üretimin duracağı açıklandı.

Daimler'in Macaristan'daki Mercedes fabrikası ve Audi'nin Macar birimi de yarı iletken sıkıntısı nedeniyle bu yazın başlarında üretimi askıya almıştı.