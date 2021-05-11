Suzuki, Hindistan'daki üretim arasını bir hafta daha uzattı

Suzuki, Hindistan'daki üretim arasını bir hafta daha uzattı

Suzuki, araç parça üretiminde kullanılan oksijenin bulunamaması sebebiyle Hindistan'da üretime verdiği arayı bir hafta daha uzatma kararı aldı.

Koronavirüs salgınının tüm dünyada yayılması ile birlikte otomobil üreten fabrikalar önce durmuş, ardından düşük kapasite ile çalışmaya başlamıştı.

2021’e gelindiğinde dünya çapında toparlanma yaşanırken, konteyner tedarik sıkıntısı, Süveyş Kanalı'nın kapanması ve yarı iletken çip krizi gibi yeni sorunlar gündeme geldi.

Şimdi ise mutasyona uğrayan virüs ile birlikte Hindistan’dan yeni bir kriz sesi yükseldi; Oksijen yetersizliği.

Hindistan'da koronavirüs vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı. Bölgede üretim yapan önde gelen Uzak Doğulu markalar üretimi durdurma kararı aldı.

SUZUKİ, ÜRETİM ARASINI BİR HAFTA UZATTI

Suzuki, sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'daki tesislerinde 1-9 Mayıs tarihlerinde üretime ara vermişti.

Ancak şirket, sorunların devam etmesi nedeniyle üretim arasını bir hafta daha uzatma kararı aldı.

Hindistan'daki üç tesisinde imalatı askıya alan Suzuki, ülkede yerel parça tedarikçilerinin lehimleme dahil bazı alanlarda yoğunlukla kullandığı oksijen eksikliğinin halen sürdüğünü açıkladı.