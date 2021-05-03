Suzuki, Hindistan'daki üretime ara verecek

Suzuki, araç parça üretiminde kullanılan oksijenin bulunamaması sebebiyle Hindistan'daki imalatını askıya alacak.

Koronavirüs salgınının tüm dünyada yayılması ile birlikte otomobil üreten fabrikalar önce durmuş, ardından düşük kapasite ile çalışmaya başlamıştı.

2021’e gelindiğinde dünya çapında toparlanma yaşanırken, konteyner tedarik sıkıntısı, Süveyş Kanalı'nın kapanması ve yarı iletken çip krizi gibi yeni sorunlar gündeme geldi.

Şimdi ise mutasyona uğrayan virüs ile birlikte Hindistan’dan yeni bir kriz sesi yükseldi; Oksijen yetersizliği.

Hindistan'da koronavirüs vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı.

Bölgede üretim yapan önde gelen Uzak Doğulu markalar üretimi durdurma kararı aldı.

SUZUKI'DEN ÜRETİME ARA

Suzuki, sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'daki tesislerinde üretime ara verecek.

Suzuki'nin 1-9 Mayıs döneminde ülkedeki 3 fabrikasında imalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.

Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.