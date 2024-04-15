Suzuki modellerinde nisan ayına özel kampanyalar Suzuki, nisan ayında tüm modeller için çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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Suzuki; Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny modellerinde nisan ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Şirket, nisan ayında tüm modellerinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuyor.

Swift Hibrit’i satın almak isteyen ve avantajlı kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için ise sınırlı sayıdaki 2023 modellerde peşin alımlarda geçerli tavsiye edilen başlangıç fiyatı 998 bin TL olarak belirlendi.

4x4 B SUV segmentinde en çok tercih edilen modeller olan Suzuki S-Cross Hibrit ve Vitara Hibrit’i satın almak isteyen kullanıcılar, nisan ayı boyunca 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi ve 70 bin TL’lik takas desteğinden aynı anda faydalanabiliyor.

Suzuki Jimny

Jimny modelinde de 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi, 70 bin TL takas desteği ile birlikte sunuluyor.

Tüm bunlara ek olarak Suzuki, “Suzuki’den Garantim ON”da programı ile 10 yıla varan garanti imkanı sağlıyor.