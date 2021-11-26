Suzuki S-Cross, yeni tasarımıyla tanıtıldı

Suzuki, yenilenen tasarımıyla yeni S-Cross modelini görücüye çıkardı. Otomobilin özelliklerine daha yakından bakıyoruz.

Küçük crossover segmentindeki yoğun rekabet ortamı nedeniyle, son zamanlarda da bu segment oldukça hareketli.

Hayatına 2006 yılında başlayan B-segmenti model Suzuki SX4, artık sadece S-Cross adıyla karşımıza çıkıyor. Yeni Suzuki S-Cross, Macaristan'da üretildikten sonra müşterileriyle buluşacak.

Yeni Suzuki S-Cross modeline yakından baktığımızda, daha küt bir arka kısma ve çok daha geniş stoplara yer verildiğini görüyoruz.

Ön ve arka kısımlara plastik korumalar ekleyen tasarım ekibi, bu detay ile S-Cross'un "arazi yeteneklerini" ön plana çıkartıyor.

İÇ MEKAN

Kabin içerisine adım attığımızda ise ilk olarak bizleri yeni 9 inç büyüklüğe sahip multimedya ekranı karşılıyor.

Android Auto ve Apple CarPlay sistemini destekleyecek bu bilgi eğlence ekranı dışında kalan tüm detaylar ise ikinci nesilden tanıdık.

Klima kontrolcüleri, sürüş modu seçici ve hatta vites topuzu bile ikinci nesil SX4 S-Cross modelinde yer alıyordu.





SUZIKI S-CROSS TEKNİK DETAYLAR

Kaputun altında ise 1.4 litrelik turbolu bir motor bulunuyor. Bu motor artık yarı hibrit desteği sunarak 130 bg güç ve 235 Nm tork üretebilecek.

Swift Sport içerisinden alınan hibrit ünite 0-100 km/sa hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlayabiliyor.

Modelin satışları önümüzdeki ay başlamış olacak. Ancak fiyat konusunda şimdilik herhangi bir bilgi yok.

Kaynak: Motor1 Türkiye