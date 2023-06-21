Suzuki, SkyDrive ile uçan araba üretmek için anlaştı Japon otomobil markası Suzuki, SkyDrive ile uçan araba üretmek için anlaştığını açıkladı.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

Bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır olsa da düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

Bu şirketlerden biri olan Japon SkyDrive, 2025'te Osaka'da düzenlenecek Dünya Expo Fuarı'nda "elektrikli dikey kalkış ve iniş" (eVTOL) sistemine sahip uçan aracıyla taksi hizmeti sunacağını duyurmuştu.

Suzuki ile anlaştı

Japon otomobil markası Suzuki, SkyDrive ile uçan araba üretmek için anlaştığını açıkladı.

Suzuki'nin Japonya'nın ortasında bulunan fabrikasında elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen uçaklar yapması ve önümüzdeki yılın ilkbaharına kadar projenin başlaması bekleniyor.

Japonya'nın Toyota şehrinde faaliyetlerini sürdüren SkyDrive'ın ana hissedarları arasında Itochu Corp, NEC Corp ve enerji şirketi Eneos Holdings yer alıyor.