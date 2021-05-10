Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda'dan ortaklık

Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda, yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek üzere anlaşmaya vardı.

Otomotiv endüstrisine ciddi bir değişim getiren bağlanabilirlik, bulut, yapay zeka, otonom ve elektrik gibi teknolojiler, otomobilleri çevresiyle sürekli bağlantıda kalan araçlar haline getiriyor.

Bu alandaki teknolojiler hızla ilerlerken, üreticiler de bağımsız olarak araç iletişim cihazları ve çözümleri geliştirmeyi sürdürüyor.

Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek üzere anlaştığını duyurdu.

DAHA GÜVENLİ VE UYGUN BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRİLECEK

Anlaşma kapsamında, daha güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler için iletişim sistemleri standartlaştırılacak ve ortak iletişim sistemleri ve bağlantılı hizmetler kullanılarak, otomobillerle toplumlar birbirine bağlanacak.

Suzuki, Subaru, Daihatsu ve Mazda markaları, bugüne kadar Toyota tarafından geliştirilen temel araç iletişim teknolojilerine kendi teknolojilerini entegre ediyordu.

Anlaşmayla birlikte şirketler, yeni nesil bağlantılı otomobiller için araçlardan ağlara ve araç iletişim cihaz merkezine kadar ortak bağlanabilirlik özelliklerine sahip sistemler kuracak.

Araçlar ve araç iletişim cihazı merkezi arasındaki iletişim kalitesinin iyileştirilmesiyle müşteriler ve operatörler arasında daha net telefon görüşmeleri veya daha hızlı bağlantı olmak üzere, müşterilere daha kaliteli ve daha verimli bağlantılı hizmetler sunulabilecek.