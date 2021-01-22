Suzuki Swift Hibrit, sınıfının en çok satan otomobili oldu

Suzuki Swift Hibrit, sınıfının en çok satan otomobili oldu

Suzuki ürün ailesinin Türkiye’deki yeni üyesi Swift Hibrit, 2020 yılını kendi segmentinin hibrit sınıfında lider olarak tamamladı.

Suzuki ürün ailesinin Türkiye’deki yeni üyesi Swift Hibrit, 2020'de kendi segmentinin hibrit sınıfında lideri oldu.

Suzuki Motorlu Araçlar açıklamasına göre, Suzuki’nin en sevilen modellerinden Swift’in hibrit versiyonu, Türkiye pazarında ilk kez yerini aldığı 2020 yılını başarıyla geride bıraktı.

Güvenlik özellikleri, yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, sınıfında donanımı ve fiyatıyla öne çıkmasıyla Swift Hibrit, yılı kendi kategorisindeki hibrit otomobiller arasında lider olarak tamamladı.

Geçen yılın son çeyreğinde satışa sunulan Swift Hibrit’in başarısı, Swift modelinin toplam satışlarına da pozitif ivme kazandırdı.

SUZUKI SWIFT HİBRİT ÖZELLİKLERİ

Swift Hibrit; GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle Türkiye'de satışa sunulurken, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleri gibi öne çıkan özellikleriyle dikkati çekiyor.

Swift Hibrit’in güvenlik özellikleri arasında ise Adaptif Hız Sabitleme (ACC) Sistemi, Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip Sistemi (LDWS), şerit değiştirme uyarısı, yalpalama uyarısı, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Adaptif Hız Sabitleme (ACC) ve Uzun Far Asistanı (HBA) bulunuyor. Türkiye’de GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı ve çift renk seçenekleriyle sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

SUZUKI HİBRİT TÜRKİYE FİYATI

Üçüncü nesil Swift'in 2020 model yılı için yenilenmesi kapsamında devreye alınan 12V'lik Suzuki hibrit, zenginleşen donanım seviyeleri, üstün güvenlik fonksiyonları ve teknolojik özellikleriyle 207 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarıyla ülkemizde satışa sunuldu.