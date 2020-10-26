Suzuki Swift, hibrit versiyonuyla Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Suzuki, ürün ailesinin en sevilen modellerinden Swift'in hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. İşte Suzuki Swift Türkiye fiyatı ve özellikleri.

Japon otomobil üreticisi Suzuki, en sevilen modellerinden olan Swift'in hibrit versiyonunu ülkemize getirdi.

İlk kez 2017 yılında yollara çıkan ve günümüze kadar 119 ülkede 745 bin adedin üzerinde satmayı başaran Swift, 2020 model hibrit modeliyle artık ülkemizde de satın alınabilecek.

Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile hibrit otomobiller dünyasında en önde konumlanıyor.

İçten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü (ISG); marş anında, kalkış esnasında ve torka ihtiyaç olduğu zaman devreye alınıyor.

YÜZDE 20 YAKIT TASARRUFU

Böylelikle benzinli Swift'e oranla Swift Hibrit, şehir içi kullanımlarında yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufu sağlarken, egzoz atıklarının azalması ve plug-in teknolojisine göre daha uygun fiyatlı olması avantajlarını beraberinde getiriyor.

Swift Hibrit; GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle Türkiye'de satışa sunulurken, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleri gibi öne çıkan özellikleriyle dikkati çekiyor.

SUZUKI HİBRİT TÜRKİYE FİYATI

Üçüncü nesil Swift'in 2020 model yılı için yenilenmesi kapsamında devreye alınan 12V'lik Suzuki hibrit, zenginleşen donanım seviyeleri, üstün güvenlik fonksiyonları ve teknolojik özellikleriyle 216 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarıyla ülkemizde satışa sunuldu.