Suzuki Swift modellerinde mart kampanyası Suzuki Swift modellerinde mart ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuluyor.

ensonhaber.com

Suzuki ürün ailesinin düşük yakıt tüketimi sunan akıllı hibrit modeli Swift, mart ayına özel satış koşulları ile dikkat çekiyor.

Swift, yeni bir otomobil satın almak isteyenler için 998 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip.

Suzuki, GL Techno ve GLX Premium olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışta olan Swift Hibrit modellerinde mart ayına özel 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi desteği imkanı da sağlıyor.

Avantajlı satış fiyatlarına ek olarak; sadece 10 bin TL’lik bir fiyat farkı ile kullanıcılar, hem GL Techno hem de GLX Premium versiyonlarında Swift Hibrit modellerini çift gövde rengiyle tercih edebiliyor.

Güçlü güvenlik önlemlerini her iki versiyonda da standart olarak sunan B hatchback model, zengin donanımı, düşük yakıt tüketimi ve sürüş konforu ile öne çıkıyor.

10 yıla varan garanti

Tüm bunlara ek olarak Suzuki, “Suzuki’den Garantim ON”da programı ile Swift Hibrit modellerinin tamamında, 10 yıla varan garanti imkanı sağlıyor.