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- Suzuki SX4 S-Cross, ekim ayı içinde Türkiye'ye gelecek
Suzuki SX4 S-Cross, ekim ayı içinde Türkiye'ye gelecek
- AA
- 04.10.2020 - 08:37
- Güncelleme : 04.10.2020 - 08:37
Japon otomobil üreticisi Suzuki, Sx4 S-Cross modelini ekim ayı içerisinde ülkemizde satışa sunacağını açıkladı.
1.4 litre hacimli 140 PS güç üreten Boosterjet benzinli motoruyla dikkati çeken önden çekişli SX4 S-Cross, 6 ileri tam otomatik şanzımanı ve ideal boyutlarıyla kendi sınıfında oldukça iddialı özelliklerle geliyor.
LED far grubu, geri görüş kamerası, ısıtmalı koltukları, manuel modda direksiyondan vites kulakçıkları, 8 inç multimedya ve navigasyon sistemi ve anahtarsız çalıştırma gibi standart donanım özelliklerine sahip SX4 S-Cross, sürüş konforunu artıran özellikleriyle fark yaratıyor.
SUZUKI SX4 S-CROSS TÜRKİYE FİYATI
Suzuki'nin crossover sınıfındaki SX4 S-Cross modeli, özgün tasarımı, 8 farklı gövde renk seçeneği, konfor odaklı GL Elegance adı verilen tek donanım seviyesi ve performanslı motoruyla ekim ayı içerisinde Türkiye'de 289 bin 900 TL'lik fiyatıyla satışa sunulacak.