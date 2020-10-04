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    Suzuki SX4 S-Cross, ekim ayı içinde Türkiye'ye gelecek

    Suzuki'den yapılan açıklamaya göre SX4 S-Cross, ekim ayı bitmeden ülkemizdeki satış noktalarında yerini alacak.
    • AA
    • 04.10.2020 - 08:37
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 08:37
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    Suzuki SX4 S-Cross, ekim ayı içinde Türkiye'ye gelecek

    Japon otomobil üreticisi Suzuki,  Sx4 S-Cross modelini ekim ayı içerisinde ülkemizde satışa sunacağını açıkladı.

    1.4 litre hacimli 140 PS güç üreten Boosterjet benzinli motoruyla dikkati çeken önden çekişli SX4 S-Cross, 6 ileri tam otomatik şanzımanı ve ideal boyutlarıyla kendi sınıfında oldukça iddialı özelliklerle geliyor.

    LED far grubu, geri görüş kamerası, ısıtmalı koltukları, manuel modda direksiyondan vites kulakçıkları, 8 inç multimedya ve navigasyon sistemi ve anahtarsız çalıştırma gibi standart donanım özelliklerine sahip SX4 S-Cross, sürüş konforunu artıran özellikleriyle fark yaratıyor.

    suzuki sx4 s cross

    SUZUKI SX4 S-CROSS TÜRKİYE FİYATI

    Suzuki'nin crossover sınıfındaki SX4 S-Cross modeli, özgün tasarımı, 8 farklı gövde renk seçeneği, konfor odaklı GL Elegance adı verilen tek donanım seviyesi ve performanslı motoruyla ekim ayı içerisinde Türkiye'de 289 bin 900 TL'lik fiyatıyla satışa sunulacak.

    suzuki sx4 s cross

    suzuki sx4 s cross

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