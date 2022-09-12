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- Suzuki Vitara Hibrit eylül ayı fiyat listesi ve son 5 aydaki fiyat değişimi
Suzuki Vitara Hibrit eylül ayı fiyat listesi ve son 5 aydaki fiyat değişimi
- Haber Merkezi
- 12.09.2022 - 09:04
- Güncelleme : 12.09.2022 - 09:53
Yetenekli SUV Suzuki Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklar sunuyor.
9 inç büyüklüğünde multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto, 4,2 inç renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleriyle dikkat çeken Vitara Hibrit, aynı zamanda ileri güvenlik özelliklerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Suzuki Vitara Hibrit’in standart sunduğu güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.
Suzuki Vitara Hibrit Eylül 2022 fiyat listesi
Ülkemizde 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle satışa sunulan, standart güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit'in fiyat listesi ve son aylardaki değişimi şu şekilde:
1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2
- Mayıs: 604 bin TL
- Haziran: 679 bin TL
- Temmuz: 694 bin TL
- Ağustos: 734 bin TL
- Eylül: 739 bin TL
1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2
- Mayıs: 610 bin TL
- Haziran: 685 bin TL
- Temmuz: 701 bin TL
- Ağustos: 741 bin TL
- Eylül: 749 bin TL
1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4
- Mayıs: 656 bin TL
- Haziran: 739 bin TL
- Temmuz: 754 bin TL
- Ağustos: 799 bin TL
- Eylül: 804 bin TL
1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4
- Mayıs: 662 bin TL
- Haziran: 745 bin TL
- Temmuz: 761 bin TL
- Ağustos: 806 bin TL
- Eylül: 814 bin TL
1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2
- Mayıs: 698 bin TL
- Haziran: 789 bin TL
- Temmuz: 809 bin TL
- Ağustos: 844 bin TL
- Eylül: 849 bin TL
1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2
- Mayıs: 704 bin TL
- Haziran: 795 bin TL
- Temmuz: 816 bin TL
- Ağustos: 851 bin TL
- Eylül: 859 bin TL
1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4
- Mayıs: 750 bin TL
- Haziran: 849 bin TL
- Temmuz: 869 bin TL
- Ağustos: 909 bin TL
- Eylül: 914 bin TL
1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS
- Mayıs: 755 bin TL
- Haziran: 855 bin TL
- Temmuz: 876 bin TL
- Ağustos: 916 bin TL
- Eylül: 924 bin TL