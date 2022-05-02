Suzuki Vitara Hibrit güncel fiyat listesi

Suzuki Vitara Hibrit modellerinin fiyat listesini ve öne çıkan özelliklerini sizler için derledik.

Yetenekli SUV Suzuki Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklara olanak tanıyor.

9” multimedya cihazı, Apple CarPlay ve Android Auto, 4,2” renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleriyle kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt veren Vitara Hibrit, ileri güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Suzuki Vitara Hibrit’in standart sunduğu güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.

Suzuki Vitara Hibrit Mayıs 2022 fiyat listesi

Ülkemizde 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle satışa sunulan, standart güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit'in fiyat listesi şu şekilde:

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 604 bin TL

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 610 bin TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 656 bin TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 662 bin TL

1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 698 bin TL

1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 704 bin TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 750 bin TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 755 bin TL