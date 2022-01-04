Suzuki Vitara Hibrit güncel fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Suzuki Vitara Hibrit modellerinin fiyat listesini ve öne çıkan özelliklerini sizler için derledik.

Yetenekli SUV Suzuki Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklara olanak tanıyor.

9” multimedya cihazı, Apple CarPlay ve Android Auto, 4,2” renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleriyle kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt veren Vitara Hibrit, ileri güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Suzuki Vitara Hibrit’in standart sunduğu güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.

SUZUKI VITARA HİBRİT FİYAT LİSTESİ

Ülkemizde 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle satışa sunulan, standart güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit'in fiyat listesi ise şu şekilde:

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GL Elegance (Tek Renk), otomatik, benzin, 4x2: 517 bin 500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GL Elegance (Çift Renk), otomatik, benzin, 4x2: 523 bin 500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GL Elegance (Tek Renk), otomatik, benzin, 4x4: 569 bin 500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GL Elegance (Çift Renk), otomatik, benzin, 4x4: 575 bin 500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GLX Premium (Tek Renk), otomatik, benzin, 4x2: 617 bin 500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GLX Premium (Çift Renk), otomatik, benzin, 4x2: 623 bin 500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GLX Premium (Tek Renk), otomatik, benzin, 4x4: 655 bin 500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GLX Premium (Çift Renk), otomatik, benzin, 4x4: 661 bin 500 TL

Not: Suzuki'nin resmi web sitesindeki bilgilere göre, Suzuki Vitara Hibrit ve diğer modellerin fiyatları şu anda güncelleniyor. Bu nedenle, birkaç gün sonraki fiyatlar, değişiklik gösterebilir.