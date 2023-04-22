Suzuki Vitara Hibrit Nisan 2023 fiyat listesi Suzuki Vitara Hibrit modellerinin fiyat listesini ve öne çıkan özelliklerini sizler için derledik.

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Yetenekli SUV Suzuki Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklar sunuyor.

9 inç büyüklüğünde multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto, 4,2 inç renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleriyle Vitara Hibrit, oldukça dikkat çekiyor.

Suzuki Vitara Hibrit’in standart sunduğu güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor..

Suzuki Vitara Hibrit fiyat listesi- Nisan 2023

Ülkemizde 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle satışa sunulan, standart güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit'in fiyatları nisan ayına özel olarak güncellendi.

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2

Aralık 2022: 789 bin TL

Ocak 2023: 809 bin TL

Şubat 2023: 824 bin TL

Mart 2023: 844 bin TL (2023 model yılı)

Nisan 2023: 879 bin TL (2023 model yılı)

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2

Aralık 2022: 799 bin TL

Ocak 2023: 819 bin TL

Şubat 2023: 834 bin TL

Mart 2023: 854 bin TL (2023 model yılı)

Nisan 2023: 889 bin TL (2023 model yılı)

1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4

Aralık 2022: 854 bin TL

Ocak 2023: 894 bin TL

Şubat 2023: 914 bin TL

Mart 2023: 934 bin TL (2023 model yılı)

Nisan 2023: 969 bin TL (2023 model yılı)

1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4

Aralık 2022 : 864 bin TL

Ocak 2023: 904 bin TL

Şubat 2023: 924 bin TL

Mart 2023: 944 bin TL (2023 model yılı)

Nisan 2023: 979 bin TL (2023 model yılı)

1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2

Aralık 2022: 899 bin TL

Ocak 2023: 919 bin TL

Şubat 2023: 934 bin TL

Mart 2023: 954 bin TL (2023 model yılı)

Nisan 2023: 989 bin TL (2023 model yılı)

1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2

Aralık 2022: 909 bin TL

Ocak 2023: 929 bin TL

Şubat 2023: 944 bin TL

Mart 2023: 964 bin TL (2023 model yılı)

Nisan 2023: 999 bin TL (2023 model yılı)

1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4

Aralık 2022: 964 bin TL

Ocak 2023: 1 milyon 4 bin TL

Şubat 2023: 1 milyon 024 bin TL

Mart 2023: 1 milyon 044 bin TL (2023 model yılı)

Nisan 2023: 1 milyon 079 bin TL (2023 model yılı)

1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS

Aralık 2022: 974 bin TL

Ocak 2023: 1 milyon 14 bin TL

Şubat 2023: 1 milyon 034 bin TL

Mart 2023: 1 milyon 054 bin TL (2023 model yılı)

Nisan 2023: 1 milyon 089 bin TL (2023 model yılı)