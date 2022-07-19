Suzuki Vitara Hibrit temmuz ayı güncel fiyat listesi

Suzuki Vitara Hibrit modellerinin fiyat listesini ve öne çıkan özelliklerini sizler için derledik.

Yetenekli SUV Suzuki Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklar vadediyor.

9 inç büyüklüğünde multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto, 4,2 inç renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleriyle dikkat çeken Vitara Hibrit, aynı zamanda ileri güvenlik özellikleri de sunuyor.

Suzuki Vitara Hibrit’in standart sunduğu güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.

Suzuki Vitara Hibrit Temmuz 2022 fiyat listesi

Ülkemizde 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle satışa sunulan, standart güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit'in fiyat listesi ve son aylardaki değişimi şu şekilde:

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2

Mayıs: 604 bin TL

Haziran: 679 bin TL

Temmuz: 694 bin TL

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2

Mayıs: 610 bin TL

Haziran: 685 bin TL

Temmuz: 701 bin TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4

Mayıs: 656 bin TL

Haziran: 739 bin TL

Temmuz: 754 bin TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4

Mayıs: 662 bin TL

Haziran: 745 bin TL

Temmuz: 761 bin TL

1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2

Mayıs: 698 bin TL

Haziran: 789 bin TL

Temmuz: 809 bin TL

1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2

Mayıs: 704 bin TL

Haziran: 795 bin TL

Temmuz: 816 bin TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4

Mayıs: 750 bin TL

Haziran: 849 bin TL

Temmuz: 869 bin TL

1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS