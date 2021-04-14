Suzuki Vitara, SX4 S-Cross ve Swift modellerinde nisan kampanyası

Suzuki, sahip olduğu “Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi” ile Türkiye pazarına sunduğu modelleri için nisan kampanyasını duyurdu.

Japon otomobil üreticisi Suzuki; Vitara, SX4 S-Cross ve Swift modellerinde nisan ayına özel kampanyalar hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Suzuki’nin Vitara, SX4 S-Cross ve Swift’ten oluşan akıllı hibrit modelleri için, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Üç hibrit modelden birisini tercih edecek olan müşteirler, kredi uygulamasıyla birlikte, 10 bin TL takas desteğiyle alım avantajını yakalıyor.

Yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, standart olarak sunduğu ileri güvenlik özellikleriyle Suzuki’nin hibrit ailesi, daha fazla verim ve daha fazla güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

Suzuki akıllı hibrit ailesi yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri, beş yıl batarya garantisiyle kullanıcılarına hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli yolculuklar sunuyor.

Suzuki Swift Hibrit’te, içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor.

YAKIT TASARRUFU ÖN PLANDA

Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Bu sayede Swift Hibrit yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Bunula birlikte Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit modellerindeki 48V Hibrit güç-aktarma sistemi, yüzde 17 yakıt tasarrufu sunuyor.

Ayrıca Suzuki akıllı hibritler tüm versiyonlarında standart olarak sunduğu ileri güvenlik özellikleriyle daha fazla güvenlik sunuyor.

Deloitte 2021 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması’nın sonucuna göre kullanıcıların yeni bir araç satın alırken en çok istediği güvenlik özelliklerinden olan; otomatik ani frenleme, kör nokta uyarısı, şerit takip uyarı gibi özellikler Swift Hibrit ve Vitara Hibrit’in tüm versiyonlarında standart olarak yer alıyor.

Bunlara ek olarak; Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) gibi güvenlik donanımları da kullanıcılara sunuluyor.

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