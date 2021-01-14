Suzuki'den ocak ayı fırsatları

Suzuki Vitara ve Swift Hibrit modelleri, ocak ayına özel uygun faiz avantajları veya özel fiyat fırsatlarıyla satın alınabiliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, düzenledikleri çeşitli kampanyalarla yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Bu otomobil üreticilerinden biri olan Suzuki, yılın ilk kampanyası ile bazı modellerde çeşitli fırsatlar sunuyor.

Suzuki, yeni yıla Vitara ve Swift Hibrit modellerine özel olarak sunduğu cazip fiyat ve sıfır faizli kredi uygulamasıyla başladı.

SUZUKI VITARA

Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, ALLGRIP 4x4 sürüş sistemi, verimli yakıt tüketimi ve ileri güvenlik teknolojilerine sahip Vitara’ya 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz veya 284 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

SWIFT HIBRIT

Yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu ve güvenlik özellikleriyle sınıfının en donanımlı ve uygun fiyatlı modeli Swift Hibrit ise yine ocak ayına özel 60 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz veya 9 bin TL nakit alım desteği ile satışa sunuluyor.

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