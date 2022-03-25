Suzuki'den uçan otomobil hamlesi: Japon şirketle ortak oldu

Suzuki, uçan arabalar olarak bilinen elektrikli VTOL uçaklarını geliştirmek ve ticarileştirmek için Japon firması SkyDrive ile ortaklık kurdu.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

Bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır olsa da düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

Bu şirketlerden biri olan Japon SkyDrive, 2025'te Osaka'da düzenlenecek Dünya Expo Fuarı'nda "elektrikli dikey kalkış ve iniş" (eVTOL) sistemine sahip uçan aracıyla taksi hizmeti sunacağını duyurmuştu.

SUZUKI İLE ORTAK OLDU

Japon eVTOL şirketi SkyDrive, Osaka World Expo’da tanıtacağı uçan araba projesi için Suzuki ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Kompakt tasarıma sahip olacağı belirtilen model için Suzuki ile ortaklığa giden şirket, üretime 2025 yılında başlamayı planlıyor.

Elektrikli uçan taksi SkyDrive SD-03, 2025'te göklerde - VİDEO

HÜKÜMETTEN ONAY ALMIŞTI

SkyDrive SD-03, geçtiğimiz aylarda Japonya hükümetinden sertifika alan ilk elektrikli uçan araç olmuştu.

SkyDrive, dört tarafındaki ikişer pervanesine elektrikli motoruyla güç veren ve test edilen SkyDrive SD-03 modelini, dünyanın en küçük eVTOL aracı olarak geliştirmeyi hedefliyor.

Tokyo merkezli firmanın, Toyota Motor ve Mitsubishi Heavy Industries şirketlerinde mühendisler dahil yaklaşık 100 çalışanı bulunuyor.