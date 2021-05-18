Suzuki'nin 2020'deki net kârı 1,33 milyar dolar oldu

Suzuki'nin 2020'deki net kârı 1,33 milyar dolar oldu

Suzuki Motor, Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı net kârının yüzde 9,1 artışla 146,42 milyar yene (1,33 milyar dolar) yükseldiğini açıkladı.

Suzuki Motor, Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan bilanço verilerine göre Japon marka, 2020 mali yılı net kârını yüzde 9,1 artışla 146,42 milyar yene (1,33 milyar dolar) yükseltti.

GENEL SATIŞLAR DÜŞTÜ

Firmanın otomobil, mini araç, motosiklet, dıştan takma motor dahil tüm sektörlerdeki satışları ise yüzde 8,9 düşüşle 3,18 trilyon yene (29 milyar dolar) geriledi.

EN BÜYÜK SORUN HİNDİSTAN

Japon firmanın başkanı Suzuki Toşihiro, düzenlediği basın toplantısında, üretim tesislerinin yer aldığı Hindistan'da artan koronavirüs vakalarına dikkati çekti.

Toşihiro, "Hindistan'daki stoklarımızın yüzde 80'ini işletemiyoruz ve ne zaman açılacağını tahmin edemiyoruz." dedi.



