Tahminleri aştı! Tesla, 2023'te ne kadar araç sattığını açıkladı Tesla, 2023 yılının ikinci çeyreğine ilişkin üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı. Şirket, analistlerin beklentilerini büyük ölçüde aştı.

Geçtiğimiz aylarda Model Y ile ülkemizde de satışlara başlayan ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2023 yılının ikinci çeyreğine ilişkin üretim ve teslimat rakamlarını yayınladı.

Analistlerin tahminlerini büyük ölçüde aşan Tesla, yeni üretim fabrikalarının devreye girmesiyle birlikte, araç teslimatlarını yıldan yıla yüzde 83 artırdı.

Tesla, 2023’ün ikinci çeyreğinde toplam 466 bin 140 adet araç sattı. Şirketin bu dönemdeki üretim miktarı ise 479 bin 700 olarak gerçekleşti.

En çok Model Y ve Model 3 satıldı

Tesla’nın satışları beklendiği gibi Model Y ve Model 3 ağırlıklı olarak gerçekleşti. Bu iki araç, satışların yüzde 96’sını oluşturdu.

Şu anda 2023'ün ilk yarısında 889 bin araç teslim eden Tesla, 2023'te 1,8 milyon araç teslim etme hedefine ulaşmak için yılın ikinci yarısında 1 milyondan biraz daha az araç teslim etmesi gerekecek.