Tam 1.5 milyar TL! Ferrari tarihinin en pahalı modeli satıldı Ferrari 250 GTO modeli, düzenlenen açık artırma ile 51.7 milyon dolara alıcı buldu ve şirket tarihinin en pahalı modeli oldu.

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Ferrari'nin ikonik modelleri çok ama çok yüksek fiyatlarla satılıyor. Daha önce bir Ferrari 250 GTO, 48.7 milyon dolara açık artırma ile satılmıştı.

Şimdi ise RM Sotheby's isimli müzayedede yapılan açık artırma sonucu, şirket tarihinin en pahalı modeli satıldı.

Düzenlenen açık artırmada yine bir Ferrari 250 GTO modeli tam 51.7 milyon dolara alıcı buldu. Bu da yaklaşık 1.47 milyar TL'ye denk geliyor. Öte yandan, söz konusu 250 GTO modelinden sadece 4 adet üretildiğini belirtelim.

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, 1962 yılında Nürburgring 1000 km yarış sınıfında birinciliğe ulaşan model, aynı yıl 24 Saat Le Mans'a da katıldı, ancak aşırı ısınma nedeniyle yarışı erken bitirdi.

60 milyonluk teklif bekleniyordu

Bu özel model için yaklaşık 60 milyon dolarlık teklif bekleniyordu. Bununla birlikte son teklif 47 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Diğer masraflarla birlikte alıcı, toplamda 51.7 milyon dolar ödeyecek. Bu da Ferrari tarihinin en pahalı modeli olacağı anlamına geliyor.