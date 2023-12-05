Tam elektrikli SUV BYD ATTO 3, daha yollara çıkmadan zamlandı Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan BYD, Atto 3 modeliyle kasım ayında Türkiye'ye gelmişti. Ancak otomobil, henüz yollara çıkmadan zamlandı. İşte güncel fiyatlar...

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Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları hızlanmış durumda. BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra şirket, bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde araç satmaya başlayan marka, aynı zamanda Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

BYD ATTO 3 Türkiye'de

Dünyanın lider elektrikli araç üreticilerinden BYD (Build Your Dreams), eylül ayında gerçekleştirdiği marka tanıtımının ardından Türkiye'deki ilk modeli olan BYD ATTO 3'ü kasım ayında ülkemize getirdi.

Henüz satışa çıkmadan zam geldi

Şirket, daha yollara çıkmayan otomobilin fiyatına zam yaptı. Fiyat artışı, geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV matrah güncellemesinin ardından geldi.

BYD ATTO 3 Türkiye fiyatı

BYD'nin global pazar için ürettiği tam elektrikli C SUV segmentindeki BYD ATTO 3, en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle 1 milyon 590 bin TL'lik fiyatla ülkemize gelmişti.

Yapılan zamdan sonra, otomobilin Türkiye fiyatı 1 milyon 690 bin TL'ye yükseldi.

BYD ATTO 3 neler sunuyor

Sportif tasarımıyla öne çıkan BYD ATTO 3, performansıyla ve yüksek verimliliğiyle kullanıcılarını etkiliyor.

60.4 kWh bataryayı 150 kW (204 PS) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine eden BYD ATTO 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7,3 saniye ile gerçekleştirerek segmentindeki en hızlı tek motorlu elektrikli SUV olarak öne çıkıyor.

WLTP ölçümlerine göre ortalama 420 kilometre menzil sunan BYD ATTO 3 modeli, DC şarj ile yüzde 30'dan yüzde 80'e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor.

Yapılan iş birliği ile BYD sahipleri 31 Ocak 2024 tarihine kadar Eşarj istasyonlarında yüzde 20 indirimden faydalanacak.