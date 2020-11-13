Tamamen çöplerden yapılan elektrikli araba: Luca

Hollanda’nın Eindhoven şehrinde üniversite öğrencileri, tamamen çöplerden yapılan yeni bir elektrikli araç üretti.

Hollanda’nın Eindhoven şehrinde yaşayan 22 üniversite öğrencisi, denizlerden çıkarılan plastik şişeler ve evsel atıkları kullanarak tamamen çöpten yapılan yeni bir elektrikli araba yaptı.

Öğrencilerin Luca adını verdiği elektrikli araç, saatte 90 kilometre hıza ulaşabiliyor ve tam şarjda 220 kilometre gidebiliyor.

Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen projeyle ilgili konuşan proje yöneticisi Lisa van Etten, “Bu araba gerçekten çok özel, çünkü tamamen çöpten yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Araçta kullanılan malzemeler hakkında da konuşan Etten; otomobilin şasisinde keten ve dönüştürülmüş pet şişeler kullanıldığını, aracın iç mekanında evsel atıklardan faydalanıldığını, gövdede sert plastiğin tercih edildiğini ve koltuk minderlerinde ise hindistan cevizi ve at kılları kullanıldığını açıkladı.

OTOMOBİL ŞİRKETLERİNE MESAJ

Tüm dünyayı tehdit etmeye başlayan atıkların, aslında bir kullanım alanının olabileceğini göstermek istediklerini belirten Van Etten, otomobil üreticilerini de bu atıkları kullanmaya davet etti.

22 üniversite öğrencisi tarafından 18 ayda geliştirilen ve tamamen atıklardan yapılan elektrikli otomobil, geri dönüştürülmüş atıkların nasıl faydalı olabileceğini de gözler önüne seriyor.



