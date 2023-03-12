Tamamen elektrikli Fiat 500e, Türkiye'de satışta: İşte fiyatı Fiat 500'ün, yeni ve tamamen elektrikli versiyonu 500e Türkiye’de satışa sunuldu.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok marka, kendi araçlarını piyasaya sürüyor.

Hem Avrupa pazarı hem de ülkemiz için en önemli üreticilerden biri olan Fiat, yeni ve tamamen elektrikli versiyonu 500e'yi ülkemizde satışa sundu.

Tofaş açıklamasına göre, Fiat’ın yeni ve tamamen elektrikli modeli 500e, zengin donanıma sahip 'La Prima by Bocelli' versiyonu ile satışa çıktı.

Yeni Fiat 500e neler sunuyor

Sınıfının en teknolojk otomobillerinden olan 500e, yüzde 100 elektrikli sürüş deneyimini, 2. seviye otonom sürüş destek sitemleri ile bütünleştirerek zirveye taşıyor.

Stellantis’in en çok satılan elektrikli modeli ve Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobillerinden biri olan Fiat 500e, dünyanın ilk şehir otomobili olarak da otomotiv dünyasında fark oluşturuyor.

Fiat 500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 kilometreye (km) kadar menzil, sarj süresini minimuma indirmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor.

Fiyatlar

FIAT 500e La Prima hatchback gövde tipi 869 bin 900 TL, 3+1 gövde tipi 899 bin 900 TL, cabrio gövde seçenekli versiyonu ise 929 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, 'fiatonline' platformu ve tüm showroomlarda yerini aldı.

Fiat 500e satın alan müşterilere, Tofaş güvencesiyle, 8 yıl 160 bin kilometre batarya garantisi sunuluyor.