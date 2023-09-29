Tamamen elektrikli Hyundai IONIQ 6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Hyundai'nin IONIQ markası altında sunduğu ikinci model olan IONIQ 6, ülkemizde satışa çıktı. Otomobilin fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Hyundai'nin IONIQ markası altında sunduğu ikinci model olan IONIQ 6, yeni bir tasarımla geçtiğimiz aylarda Avrupa'da satışa sunulmuştu.

Hyundai Assan, tamamen elektrikli araçlara adanmış IONIQ markasının ikinci modeli IONIQ 6’yı Türkiye’de satışa çıkardı.

Hyundai IONIQ 6 özellikleri

Tesla Model 3 rakibi olarak piyasaya sürülen elektrikli sedan, Ioniq 5 ile E-GMP platformunu paylaşıyor.

Söz konusu modelde 53 kWsa ve 77.4 kWsa olmak üzere iki farklı lityum iyon batarya seçeneği sunuluyor.

Giriş seviyesinde 53 kWsa kapasiteli küçük batarya ile kombine edilen bu versiyon için (18 inç jantlarla) WLTP'ye göre 14 kWsa/100km'nin altında birleşik enerji tüketimi hedefleniyor.

Çift motorlu Ioniq 6 ise 320 hp güç ve 605 Nm tork üretiyor. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor.

Elektrikli sedanın tek motor, 77.4 kWsa batarya ve 18 inç jant kombinasyonuyla WLTP'ye göre 610 kilometre menzil sunacağını söyleniyor. Bu da Ioniq 5'e göre 100 kilometre daha fazla menzil demek.

.IONIQ 6'nın koza şeklindeki iç kısmı, hem rahat bir oturma alanı sunuyor hem de günlük kullanımda hayatı kolaştıracak bir çok şık detaya yer veriyor.

Otomobilde 2.950 mm'lik uzun bir dingil mesafesi dikkat çekerken aynı zamanda Hyundai tasarımcılarının araç içindekileri rahat ettiren optimize edilmiş diz mesafesi kullanması da artı puan olarak karşımıza çıkıyor.

Dokunmatik ekranlı 12,3 inç gösterge paneli ve yine 12,3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, modüler panelle yeni nesil dijitalleşmeyi vurguluyor. Köprü tipi orta konsol da son derece kullanışlı bir saklama alanı sağlıyor.

IONIQ 6, ultra hızlı 350 kW'lık bir şarj cihazıyla yalnızca 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor ve 15 dakikalık şarj ile 351 km’lik bir menzile ulaşabiliyor.

IONIQ 6 kullanıcıları, aracın dahili pilini kullanarak elektrikli bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi herhangi bir elektrikli cihazı şarj edebiliyor veya anlık olarak dilediği zaman çalıştırabiliyor.

Hyundai IONIQ 6 Türkiye fiyatı

Progressive Standart Menzil 111 Kw - 1.640.000 TL

Progressive Uzun Menzil AWD 239 kW - 2.775.000 TL