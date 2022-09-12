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    Tamamen elektrikli Jeep Racon, 2024'te geliyor

    Jeep, elektrikli otomobillere ağırlık vermeye hazırlanıyor. Şirket, 2025'e kadar 4 yeni model satışa sunacak. Bu modellerden biri de Racon olacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 09:36
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    Tamamen elektrikli Jeep Racon, 2024'te geliyor

    Son yıllarda otomobil üreticileri, elektrikli araç modellerine dev yatırımlar yapmaya devam ederken, birçok marka gelecek yıllarda içten yanmalı motorlara tamamen veda edecek.

    Şimdiye kadar markalar, tamamen elektikli araçlara geçecekleri tarihleri paylaşmaya başladı. Benzer bir adım da ABD'li üretici Jeep'ten geldi.

    Jeep, 2025 yılı sonuna kadar 4 yeni elektrikli model tanıtacağını açıkladı. Bu kapsamda tamamen elektrikli Recon modelini tanıtan marka, Avrupa için özel geliştirdiği Avenger EV modelinin de ön gösterimini yaptı.

    Karşınızda tamamen elektrikli Jeep Racon

    jeep racon

    Jeep, 2024 yılında Wrangler'ın yanına Recon adlı tamamen elektrikli bir ürünün katılacağını duyurdu.

    Jeep, henüz Recon'un teknik özellikleri konusunda herhangi bir açıklama yapmasa da henüz adı belirtilmeyen pil takımının tek şarjla 644 kmlik bir menzil sağlayacağı ifade ediliyor.

    Şirketin yaptığı açıklamalara bakılırsa, Recon'un sıfırdan bir Jeep 4×4 olacak şekilde tasarlandığını ve sıradan bir elektrikli otomobil olmayacağını söyleyebiliriz.

    Zorlu arazi koşullarına hükmetmek için yola çıkacak olan Recon, tek dokunuşlu bir elektrikli tavana ve en yeni nesil "Jeep's Connect" bilgi-eğlence sistemine sahip olacak.

    jeep

    2030'da tamamen elektrikli araç satacak

    ABD'li markanın CEO'su, 2030 yılında Avrupa'daki satışlarının tamamının elektrikli araçlardan oluşacağını, ABD'de ise elektrikli araçların markanın satışlarının yarısını oluşturacağını kaydetti.

    Verilen bilgiye göre, Jeep'in önümüzdeki yıllarda Çin pazarında da elektrikli modellerin satışına başlama hedefi bulunuyor.


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