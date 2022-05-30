Tamamen elektrikli Mercedes EQA ve EQB Türkiye'de

Türkiye pazarındaki tamamen elektrikli Mercedes-EQ model sayısını 5'e çıkaran Mercedes, elektrikli yeni EQA ve EQB modellerini ülkemize getirdi.

Elektrikli otomobil pazarına yeni modellerini sunmaya devam eden Alman otomobil üreticisi Mercedes, bir yandan da ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesini artırıyor.

Alman şirket, yeni EQA ve EQB modellerini ülkemize getirerek elektrikli EQ model sayısını 5'e çıkardı.

EQA ve EQB’de ilk aşamada 292 beygir güç ve 520 Nm tork üretebilen 2 adet elektrikli motor, 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi sunuyor.

Türkiye fiyatları

EQA 350 4MATIC 1 milyon 533 bin TL’den, EQB 350 4MATIC ise 1 milyon 560 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Maksimum hızları 160 km/s ile sınırlandırılan otomobiller, 400 km’nin üzerinde tamamen elektrikli menzil sunabiliyor.

EQA ve EQB’de, 11 kw AC şarj kapasitesi ve 66,5 kWh batarya kapasitesi bulunuyor. Tam şarjlı haldeyken EQA 350 4MATIC 422 km, EQB 350 4MATIC ise 407 km’ye varan tamamen elektrikli menzil sunuyor.

Yeni EQB, 5 veya 7 koltuklu oturma seçenekleri ile sunuluyor. Bu sayede Yeni EQB, Türkiye’de tamamen elektrikli kompakt SUV modelleri arasında 7 koltuk seçeneğini sunabilen tek otomobil unvanını elde ediyor.

Lüks kompakt sınıftaki Yeni EQB, 4684 mm uzunluk, 1834 mm genişlik ve 1667 mm yüksekliğiyle geniş iç hacim sunuyor. Yeni EQB’nin modüler yapıdaki yükleme alanında farklı boyutlar kolaylıkla ayarlanabiliyor.