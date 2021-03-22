Tamamen elektrikli MG Marvel R Electric, yakında Türkiye'de

MG'nin Avrupa pazarlarındaki planlarında önemli bir rol oynayacak yeni nesil yüzde 100 elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric, bu yıl içinde Türkiye'ye gelecek.

Elektrikli otomobillere olan ilginin hızla arttığı son yıllarda, birçok marka pazara yeni otomobillerini sokmaya devam ediyor.

İngiliz otomobil üreticisi Morris Garages (MG), yeni tanıtılan yüzde 100 elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric'i Türkiye'ye getirecek.

Marvel R, 400 kilometrenin üzerinde sunduğu menzille dikkatleri üzerine çekiyor. MG Marvel R Electric'in bir diğer özelliği de V2L (vehicle-to-load), yani araçtan cihaza elektrik aktarım sistemi.

Bu teknoloji; aracın bataryasının bir elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar, hava pompası hatta bir başka bir elektrikli aracı şarj edebilmesini sağlıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Marvel R Electric, biri ön aksta diğer ikisi arka aksta olmak üzere üç elektrik motorlu ve 4×4 çekiş sistemine sahip. Araç, bu çekiş sistemiyle 288 hp güç ve 665 Nm maksimum tork üretiyor.

Sahip olduğu bu özelliklerle MG Marvel R Electric, 4,9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. 200 km/s'lik azami hıza sahip Marvel R Electric'in ayrıca arkadan itişli iki elektrik motorlu versiyonu da satışa sunulacak.

Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, yeni modelin tanıtımıyla ilgili olarak, “MG markası Avrupa pazarına girdiği 2019 yılından bu yana yüksek teknolojiyi çekici tasarım ve yüksek donanımla birleştiren, elektrikli mobilitede akılcı seçim olarak öne çıkıyor.

Dinamik, yüksek sürüş keyfi sunan otomobilleriyle Avrupalı tüketicilerin kalbini kısa zamanda kazanan MG, yeni modelleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Biz de tüm ürün ve marka gamımızı hızla yeni teknoloji ve trendlere uygun hale getirmeye çalışıyoruz.

2021'DE TÜRKİYE'DE

Hem premium hem hayranlık uyandıran performanslı Marvel R'ı Türkiye'ye özellikle 2021 yılında ülkemize getirebilmek için sene başından beri çalışıyoruz, kısa zamanda sürecin netlik kazanmasını hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.







