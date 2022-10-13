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    Tamamen elektrikli Polestar 3 SUV tanıtıldı

    Polestar'ın ilk elektrikli SUV modeli Polestar 3, görücüye çıktı. İşte otomobil hakkında tüm detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 10:08
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    Tamamen elektrikli Polestar 3 SUV tanıtıldı

    1995 yılında kurulan Polestar, 2015'te İsveçli otomobil devi Volvo'ya katılmıştı. Volvo daha sonra Çinli Geely'e satıldıktan sonra, Polestar ayrı bir marka olarak yeniden faaliyetlerine başlamıştı.

    2022 yılının sonuna kadar 30 farklı pazara giriş yapacağını duyuran Polestar, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

    İlk modeli olan Polestar 1 ile oldukça ses getiren marka, şimdi ise ilk tamamen elektrikli SUV modelini tanıttı.

    Karşınızda Polestar 3 SUV

    POLESTAR

    Polestar 3, 111 kW/saatlik pil takımı ve iki elektrik motoru barındıran 400 voltluk bir araç mimarisi ile geliyor.

    Bu aynı zamanda Polestar 3'e, pili yalnızca 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edecek 250 kilowatt DC hızlı şarj özelliğiyle EPA döngüsünde 482 km menzil sağlıyor.

    Çift motor kurulumu, Polestar 3'e 492 beygir güç ve 840 Nm tork sağlıyor. Otomobilin 0-100 km/sa hızlanması sadece 4.9 saniye sürüyor.

    Öte yandan, ek olarak 6 bin dolarlık "Performance" paketini alan müşteriler, toplamda 523 bg ve 909 Nm tork elde edebilecek.

    polestar 3

    Polestar 3 fiyatı

    Şu anda ön siparişe açılan Polestar 3'ün fiyatı 85 bin 300 dolardan başlıyor. Otomobil satışa çıktığında, premium kategoriye girecek ve Tesla Model X, Audi E-tron, Mercedes-Benz EQE, Rivian R1S ve Fisker Ocean gibi elektrikli modellerle rekabet edecek.

    polestrar 3

    polestrar 3


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