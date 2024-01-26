Tamamen elektrikli Porsche Macan tanıtıldı: İşte fiyatı Alman otomotiv üreticisi Porsche, tarihinin ikinci elektrikli otomobili olan Macan SUV modelini görücüye çıkardı. Otomobilin özelliklerine ve fiyatına yakından bakıyoruz.

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Porsche’nin 2014 yılında ilk kez pazara sunduğu kompakt SUV sınıfındaki iddialı modeli Macan, 2022 yılında makyaj operasyonu geçirmişti.

Tasarımı ve motorları yenilenen lüks otomobil ailesi, kısa bir bekleyişin ardından ülkemizde 3 farklı versiyonla satışa sunuldu.

Şimdi ise yazılım sorunları nedeniyle tanıtımı 2024'e ertelenen yüzde 100 elektrikli Porsche Macan görücüye çıktı.

Böylece Alman üretici, ilk defa içten yanmalı motora sahip bir modeli elektrikli hâle getirmiş oldu.

Elektrikli Porsche Macan neler sunuyor

Porsche, Premium Elektrik Platformu (PPE) temelinde geliştirilen ilk otomobili olan yeni nesil Macan, 100 kWh kapasiteli bir batarya ile geliyor.

Elektrikli Macan, normal kullanımda 613 km, şehir içinde ise 784 km'ye varan menzil sunacak.

Macan 4 ve Macan Turbo adlı iki farklı elektrikli Macan SUV modeli olacak. Her iki araçta da dört tekerlekten çekiş için çift motor bulunacak.

Macan 4, 402 beygir güç üretirken 649 nm çekişe sahip olacak. 0'dan 100'e 4,9 saniye gibi kısa bir sürede çıkan aracın en yüksek hızı ise 218 kilometre olacak.

Turbo modelinde ise motor 630 beygir güç, 1130 nm tork üretecek. 0'dan 100'e sadece 3,1 saniyede çıkan otomobil, 260 km'lik bir maksimum hız sunacak.

Elektrikli Porsche Macan fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip elektrikli Porsche Macan fiyatı 80 bin dolardan başlayacak.

Porsche, 2030 yılına gelindiğinde satışlarının yüzde 80'inin elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Bunun için, 2026 için planlanan elektrikli Panamera dahil yeni modeller gelecek.