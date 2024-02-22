Tamamen elektrikli Renault 5 E-Tech yakında tanıtılacak Renault, 2024 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yüzde 100 elektrikli modeli Renault 5 E-Tech'i görücüye çıkaracak.

AA & Ensonhaber

Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli ürün gamına yeni modeller eklemeye devam ediyor.

Şirket, 26 Şubat-3 Mart'ta düzenlenecek 91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yüzde 100 elektrikli modeli Renault 5 E-Tech'in tanıtımını gerçekleştirecek.

Şirketin yüzde 100 elektrikli modeli 5 E-Tech'in tanıtılacağı basın toplantısı 26 Şubat'ta düzenlenecek.

Şirketin 'R5volution Is a French Thing' temasıyla oluşturduğu stantta elektrikli ve hibrit olmak üzere en güncel modelleri sergilenecek.

Fuarda konumlanan The Originals mağazasında Bonzini Langirt, Shapers Club sörf tahtası, Saint James yünlü kazak ve Plume elektrikli scooter gibi Fransız markalarıyla tasarlanan ve üretilen ürünler satılacak.

Fransız startuplar ile 5 ortak proje

Renault, 5 E-Tech yüzde 100 elektrikli ikonik aracının tanıtımını, ulaşım sektöründeki 5 Fransız startup ile birlikte yürüttüğü bir program olan '5 Movements' ile zenginleştiriyor.

Bu kapsamda ilk katlanır yelkenli bot, ilk elektrikli BMX, ilk elektrikli jet ski, ilk elektrikli kar scooterı ve ilk elektrikli foil sörf tahtası olmak üzere 5 ulaşım aracı geliştirildi.

Her bir ortak proje toprak, su, hava veya kar gibi doğal bir unsurdan ilham alıyor. Ayrıca tüm bu ulaşım araçları yenilikçi, kompakt ve yüksek performanslı olarak öne çıkıyor.