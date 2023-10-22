Tamamen elektrikli Toyota Land Cruiser Se tanıtıldı Toyota'nın Land Cruiser ailesine yeni eklediği model Land Cruiser Se, tamamen elektrikli olarak görücüye çıktı.

ensonhaber.com

Toyota'nın Land Cruiser modeli, dünya genelinde birçok farklı şekil ve boyutta satışa sunuluyor.

Toyota'nın Land Cruiser ailesine yeni eklediği model Land Cruiser Se, tamamen elektrikli olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, otomobili tanıtsa da hakkında çok az detay paylaştı.

Toyota'nın açıklamasına göre, bu model yüksek kapasiteli bir batarya ile çalışacak ve üç sıralı oturma düzenine sahip olacak.

Land Crusier'ın Toyota'nın bir diğer arazi modeli Highlander ile benzer ölçülerde olduğunu belirtelim.

Henüz konsept aşamasında

Toyota'nın ürün yelpazesine ne zaman ekleneceği belli olmayan elektrikli Land Crusier şu an için sadece konsept aşamasında.

Ancak elektrikli Land Cruiser fikrinin şimdiden meraklılarını heyecanlandırdığını söyleyelim.