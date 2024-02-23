Tamamen elektrikli yeni Hyundai Kona Türkiye'de satışa çıktı Hyundai, tamamen elektrikli yeni KONA'yı ülkemizde satışa sundu. Türkiye'ye özel Advance donanımıyla gelen otomobilin özelliklerine fiyatına bakıyoruz.

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Tasarımı ve teknolojileriyle B-SUV segmentine farklı bir bakış açısı getiren yeni Hyundai Kona yenilendi.

Benzinli ve hibrit olmak üzere geçen yıl satışa çıkan ve oldukça iyi satış rakamlarına ulaşan ikinci nesil Kona, artık elektrikli versiyonla ülkemizde satışa sunulacak.

Yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesiyle iddialı bir fiyata sahip elektrikli Kona'nın özelliklerine birlikte bakalım.

Elektrikli Hyundai Kona neler sunuyor

Türkiye’ye özel Advance donanım seviyesiyle gelen yeni Kona, , ülkemizde şimdilik tek batarya seçeneğiyle satılacak.

Advance donanımdaki 48,4 kWh’lik versiyon, 156 ps (115 kW) güç üretirken 377 kilometrelik menzil sunuyor.

Şirket, otomobilin 100 kW DC hızlı şarj ile 41 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 şarja çıkabildiğini söylüyor.

Çoğu Hyundai modelinde gördüğümüz 12,3 inçlik panaromik ekran, yeni Kona'nın iç mekanında da karşımıza çıkıyor.

Bunlar dışında yeni KONA’da şeritte kalma yardımcısı, şerit takip sistemi,akıllı hız yardımı, sürücü dikkat uyarıcısı, uzun far yardımı, akıllı hız sabitleyici, park mesafesi uyarıları gibi çeşitli teknolojiler de bulunuyor.

Yeni Hyundai Kona Türkiye fiyatı

Tamamen elektrikli Hyundai Kona, 1 milyon 499 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.