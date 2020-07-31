Tartışmaların odağındaki CEO, Jaguar'ın başına geçiyor

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Carlos Ghosn'un yolsuzluk suçlaması ile tutuklanmasının ardından Renault'un CEO'luğuna atanan Thierry Bollore, Jaguar'ın yeni CEO'su olacak.

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevinden alınan ve geçtiğimiz yıl tutuklanan Renault'un eski CEO'su Carlos Ghosn, yerini Thierry Bollore'ye bırakmıştı.

Ancak Bollore, Fransız markanın ittifak ortağı Nissan ile ilişkileri bozduğu gerekçesi ile geçen yıl görevden alınmıştı.

JAGUAR'IN YENİ CEO'SU OLACAK

Renault'un eski CEO'su Thierry Bollore'nin Jaguar Land Rover'in (JLR) başına geçeceği açıklandı.

Pandemi nedeniyle; Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki satışlarında büyük kayıplar yaşayan JLR'nin, yeni CEO'su ile birlikte gelirlerini artırarak kârlılığa odaklanması bekleniyor.

İngiliz üretici geçtiğimiz aylarda Çinli yatırımcılardan 700 milyon dolarlık borç almıştı.

Thierry Bollore'nin ise ekima yında şirketin başına geçmesi bekleniyor.