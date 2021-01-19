Taşıt kredisi faizleri yüzde 20'nin üzerine çıktı

Geçen hafta 5 puan artan taşıt kredisi faizleri yüzde 20 seviyesinin üzerine çıkarken, analistlere göre bu durum, bankaların faiz artışlarını mevduattan önce kredilere yansıttıkları için oluşuyor.

Dikkat çekici bir şekilde 2020 yılının son haftasında mevduat faizlerinin altında kaldığı görülen taşıt kredisi faiz oranı, geçen hafta beş puana yakın artarak yıllık yüzde 20'yi aştı.

Ticari kredilerin faizi yüzde 20’yi geride bırakırken, ihtiyaç kredilerinin faizi yüzde 23’ün üzerini gördü. Merkez Bankası verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 8 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 74 baz puan azalışla yüzde 16,22’ye indi.

Dolar mevduat faizi 14 baz puan azalışla yüzde 1,53’e ve euro mevduat faizi 2 baz puan azalışla yüzde 0,76’ya geriledi.

KREDİ FAİZLERİ YÜKSELDİ

Mevduat faizleri gerilerken kredi faizlerinde ise artış sürdü. TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı 8 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 130 baz puan artışla yüzde 20,90’a yükseldi. TL bazlı konut kredi faizleri değişmeyerek yüzde 18,61’de kalsa da son haftalarda üst üste düşüşüyle dikkat çeken taşıt kredi faizleri 493 baz puan artışla yüzde 20,37 ve ihtiyaç kredi faizleri 21 baz puan artışla yüzde 23,09’a çıktı.