Tayland, Japon otomotiv devlerinden 4,3 milyar dolar yatırım bekliyor Tayland, elektrikli araç pazarında Çinli firmaların etkisi karşısında, ülkedeki Japon üreticileri yatırımlarını artırmaya davet etti.

AA & Ensonhaber

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi Tayland, elektrikli araç pazarında Çinli firmaların etkisi karşısında, ülkedeki Japon üreticileri yatırımlarını artırmaya çağırdı.

Tayland Hükümeti Sözcüsü, Tayland'ın, gelecek 5 yılda 4 Japon otomobil üreticisinden, ülke içi elektrikli araç sektörüne yaklaşık 4,3 milyar dolar yatırım beklediklerini bildirdi.

Sözcü, Tayland Başbakanı Srettha Thavisin'in bu ay içinde Tokyo'ya düzenlediği gezide, Japon üreticilerinin Tayland'daki elektrikli araç üretimini teşvik rolünü vurguladığını aktardı.

En çok Toyota ve Honda'dan yatırım bekleniyor

Buna göre Toyota ve Honda’dan 50’şer milyar baht (1,4 milyar dolar), Isuzu’dan 30 milyar baht (868 milyon dolar), Mitsubishi’den 20 milyar baht (578 milyon dolar) yatırım bekleniyor.

Görüşmede Başbakan Srettha'nın, Japon firmaların Tayland'da daha fazla elektrikli araç üretmelerine yönelik vergi teşvikleri konusunda prensipte mutabakat sağladığı aktarılmıştı.

Tayland'da yerel bir banka, yaptığı araştırmada, Çinli otomobil üreticilerinin, ülkenin elektrikli araç pazarındaki paylarını son zamanlarda neredeyse yüzde 80'e yükselttiğini saptadı.