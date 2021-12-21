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    Tedarik sorunları yaşayan Rivian'ın hisseleri sert düştü

    Rivian'ın üretim rakamları düşüşe geçince, hisse değerleri de en düşük seviyelere ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 08:39
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    Tedarik sorunları yaşayan Rivian'ın hisseleri sert düştü

    Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

    Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz haftalarda ilk aracını banttan indirmişti.

    Rivian hisseleri, geçtiğimiz haftalarda ABD'de halka arz edilmesinin ardından yüzde 53 değer kazanmış ve şirketin piyasa değeri 100 milyar dolara yükselmişti.

    HİSSELER ÇAKILDI

    Elektrikli otomobil üreticisinin tedarik krizinden etkilenmesi ile birlikte imalatın düşüş yaşadı. Bu da markanın hisse değerlerinin dibine vurmasına neden oldu.

    Rekor seviyelere inen markanın hisse değerleri tam yüzde 13 oranında düşüş yaşadı. Üreticinin, Tesla ile birlikte yükselişe geçen hisse değerleri halka arz edildiği günden beri ilk kez 100 doların aşağısına inerek 89 dolara düştü. Rivian'ın piyasa değeri ise 76,4 milyar dolara geriledi.

    R1T

    R1T

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