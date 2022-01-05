Tek şarjla 1000 km: Mercedes, yeni canavarı Vision EQXX modelini tanıttı

Mercedes-Benz, merakla beklenen yeni elektrikli canavarı Vision EQXX'i tanıttı. Konsept otomobilin özelliklerine daha yakından bakıyoruz.

Mercedes-Benz, tek bir şarj ile yaklaşık 1.000 km yol katedebildiğini iddia ettiği yeni konsept elektrikli aracı Vision EQXX'i görücüye çıkardı.

Vision EQXX, Lucid Air Dream Edition'ın menzilinden 160 kilometre ve Tesla Model S Long Range Plus'ın menzilinden 350 kilometre daha uzun bir menzil sunuyor.

Mercedes-Benz başkanı Ola Källenius, Vision EQXX'in halka açık yollarda 100 km seyahat etmek için 10 kWh'den daha az enerji harcayacağını söylüyor.

GÜNEŞ PANELLERİ, EK MENZİL SAĞLIYOR

Konsept modelde yer alan 100 kWh'lik batarya, EQS'dekinin yarısı büyüklüğünde ve yüzde 30 daha hafif. Ayrıca, aracın tavanında 25 km'ye kadar ek menzil sağlayabilen ultra ince güneş panelleri bulunuyor.

Mercedes'in araştırma ve geliştirme merkezlerinden ekipler, konsept üzerinde Formula 1 ve Formula E mühendisleriyle birlikte çalıştı.

Aracı hafifletmek için jantlar magnezyumdan ve fren diskleri alüminyum alaşımdan üretildi.

Ayrıca Vision EQXX'te çok sayıda dönüştürülmüş ve bitki bazlı malzeme kullanıldığı da söyleniyor.

Öte yandan, yeni modelin bir konsept olarak mı kalacağı, yoksa gelecek yıllarda karşımıza mı çıkacağı şimdilik belirsiz.