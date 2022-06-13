Petrol
119.97
-1.67%
Euro
18.1115
0.55%
Dolar
17.2636
0.90%
Altın
1.033
0.37%
Borsa
2543
0.00%
Bitcoin
444.999
-7.25%
BTXN Coin
8.39
-7.19%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Tek şarjla 7 ay kullanılabilen otomobil: Lightyear 0

    Avrupa merkezli elektrikli araç üreticisi Lightyear, dünyanın ilk üretime hazır güneş enerjili otomobili Lightyear 0'ı görücüye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tek şarjla 7 ay kullanılabilen otomobil: Lightyear 0

    Günümüzde içten yanmalı otomobil devri yavaş yavaş kapanıyor ve elektrikli araçlara geçiş hızlanıyor. Öte yandan bazı markalar, çeşitli araç konseptleriyle karşımıza çıkıyor.

    Avrupa merkezli elektrikli araç üreticisi Lightyear, Hollanda'da düzenlenen bir etkinlikte dünyanın ilk üretime hazır güneş enerjili arabası Lightyear 0'ı tanıttı.

    Lightyear 0 özellikleri

    Söz konusu model için 6 yıldır çalışmalarını sürdüren şirkete göre, 60 kWh'lık bir pil paketi ve 4,8 metrekare büyüklüğünde güneş panellerine sahip olan Lightyear 0, bağımsız olarak kontrol edilen dört adet tekerlek motoru ile 174 beygir güç, 1.720 nm tork üretebilecek ve en yüksek 160 KM seyir hızı sunacak.

    lightyear 0

    Bununla birlikte 0-100KM'ye hızlanması 10 saniyenin biraz altında olan ve toplam 625 km menzil sunan yeni otomobil, güneş panellerinden günde maksimum 70 km menzil kazanabilecek.

    Şarj etmeden 7 ay kullanılabilecek

    Ortalama bir kullanıma geçildiğinde ise yeni otomobilin havanın açık olduğu günlerde yaklaşık olarak 35 km kazanabileceğini söyleyen Lightyear, otomobilin Hollanda gibi iklimlerde iki ay, İspanya veya Portekiz’de yedi ay boyunca şarj etmeden şehir içi kullanılabileceğini iddia ediyor.

    Şirketin resmi web sitesinde ön siparişe açılan Lightyear 0, 250 bin euroluk oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

    lightyear 0

    lightyear 0


    İlginizi Çekebilir

    Ankara'da sağanak ve sel etkisini sürdürüyor
    3. Sayfa

    Ankara'da sağanak ve sel etkisini sürdürüyor

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    FBI'ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti
    Dünya

    FBI'ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti

    Görüş Bildir