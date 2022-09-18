Araçları modifiye uygulayarak değişime uğratmak bir tutku. Bunu uygulayan ustalar da yaratıcılıkta sınır tanımıyor. Modifiye edilmiş araçla tutkunlarını bir araya getirmek de gelenekselleşiyor.

Modifiyeli araç tutkunları bu kez Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte buluştu. Çocuklarıyla birlikte alana gelen Tekirdağlılar da araçla birlikte fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen, "Tuning Fest 2022" etkinliğine 300'e yakın modifiyeli araç ve sahipleri katıldı.

Desibel, drift ve güzellik yarışması

Süleymanpaşa Belediyesi'nin desteklediği ve sahilde düzenlenen etkinlikte desibel ve güzellik yarışması gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa verilecek.

Tekirdağ, modifiyeli araç tutkunlarını ağırladı ViDEO

Birçok ilden modifiye tutkunu festivale katıldı

Organizasyon yetkililerinden Talip Yeniçeri, birçok ilden modifiye tutkunu vatandaşın etkinliğe katıldığını söyledi.

Ses sisteminde dünya ikincisi festivalde

Bu etkinliğin geleneksel hale geldiğini ifade eden Yeniçeri, "Desibel yarışması, drift yarışması, araç güzellik yarışması olarak 3 kategori sağladık. Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşların tamamı burada beraberlik içerisinde güzel bir aktivite yapacağız. Herkesi bu işin bir yaşam tarzı olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Ses desibel üzerine büyük güçlü araçlar var. İçlerinde ses sisteminde dünya ikincisi olan aracımız var. Yarışmamız bittikten sonra kupa ve plaketlerini vereceğiz." diye konuştu.