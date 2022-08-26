Temmuzda 111 bin 904 aracın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı. Temmuz ayında 111 bin 904 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı. Yayınlanan rapora göre, temmuzda trafiğe 111 bin 904 aracın kaydı yapıldı.

AA'nın haberine göre, trafiğe kaydı yapılan 111 bin 904 taşıtın yüzde 48,7'sini otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kayıt sayısında artış var

Kaydı yapılan taşıt sayısı önceki aya göre yüzde 2,4 ararken önceki aya göre kamyonette yüzde 62,4, otomobilde yüzde 26, kamyonda yüzde 9,7 artarken minibüste yüzde 46,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,8, traktörde yüzde 37, motosiklette yüzde 25,7 ve otobüste yüzde 11,7 azaldı.

Toplam taşıt sayısı 25,9 milyon

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 25 milyon 920 bin 661 taşıtın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.