Temmuzda araç satışları yüzde 45 azaldı

Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı Temmuz ayına göre yüzde 45,3 azalarak 47 bin 849 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak ile temmuz ayı aralığını kapsayan satış verilerini açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre, temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı Temmuz ayına göre yüzde 45,3 azalarak 47 bin 849 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2 azaldı.

İLK 7 AYLIK RAKAMLAR

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 27,0 oranında artarak 346 bin 636 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 40,1 artarak 95 bin 914 adede ulaştı.

Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde ise, benzinli otomobil satışları 226 bin 692 adetle yüzde 65.4 pay, dizel otomobil satışları 74 bin 2 adetle yüzde 21.3 pay, hibrit otomobil satışları 28 bin 421 adetle yüzde 8.2 pay, otogazlı otomobil satışları 16 bin 502 adetle yüzde 4.8 pay aldı.

7 ayda gerçekleşen elektrikli otomobil satışı ise 1.019 adet olarak kayıtlara geçti.