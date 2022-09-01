Temmuzda Avrupa'da en çok satan otomobiller

Temmuzda Avrupa'da en çok satan otomobiller

Jato Dynamics verilerine göre, temmuz ayında da Avrupa'da en çok satan 10 otomobil belli oldu.

Avrupa'daki (28 ülke) binek araç satışlarına ilişkin temmuz verilerini paylaşan Jato Dynamics, Avrupa otomobil pazarının nasıl şekillendiğini gözler önüne serdi.

Avrupa'da yeni otomobil satışları temmuz ayında yüzde 10 düştü. 2021'in Temmuz ayında 966 bin 453 adet olan satışlar, bu yılın aynı ayında 866 bin 38 adede geriledi.

Küresel çip krizi Volkswagen'in sonuçlarını kötü etkiledi. Alman üretici ID.3 modeli başta olmak üzere elektrikli araç teslimatlarında takvime uyum sağlayamadı.

Bu durum Stellantis ve Renault gibi rakiplere yaradı. Stellantis, satışlarını yıllık bazda yüzde 41 artırırken Renault da yüzde 66 oranında büyüme kaydetti.

Temmuzda en çok satan 10 model

Avrupa'daki yeni otomobil satışlarında temmuz ayının lideri Volkswagen T-Roc oldu. 19 bin 938 adet satışla yüzde 15 büyüme kaydeden otomobili,16 bin 632 adetle Dacia Sandero izledi.