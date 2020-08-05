Temmuzda en çok ihracatı otomotiv sektörü yaptı

Temmuzda en çok ihracatı otomotiv sektörü yaptı

Otomotiv endüstrisi, temmuzda 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), geçtiğimiz hazirana yına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, haziranda en çok ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv oldu.

Açıklanan verilere göre otomotiv endüstrisi, temmuz ayında 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 582 milyon 528 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.





EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Genel olarak en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 458 milyon dolar ile Almanya, 963.4 milyon dolar ile İngiltere ve 941.5 milyon dolar ile ABD oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında, temmuz ayında 47 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 6 milyar 28 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 155 milyon dolarla Bursa ve 942 milyon dolarla Kocaeli oldu.

Ay boyunca 176 ülkeye toplam 4 milyar 399 milyon lira tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 804 firma ihracat işlemlerinde lira kullandı.

Miktar bazında ihracat ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artışla 13 milyon ton oldu.