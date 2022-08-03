Temmuzda en çok satan otomobil markaları açıklandı

Temmuzda en çok satan otomobil markaları açıklandı

ODD'nin aylık raporlarından derlenen bilgiye göre, temmuz ayında en çok satışı yapılan otomobil ve hafif ticari araç pazarı için toplam satışlarda Fiat, Volkswagen ve Ford öne çıktı.

Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari satışlarında yarış halinde olan dev markaların içinde Fiat, toplam pazarda ipi göğüsleyen isim oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Ford olurken, otomobil satışlarında Fiat, Volkswagen ve Renault öne çıktı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuzda arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 52 bin 206 adede yükseldi.

AA'nın haberine göre, temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41 bin 31 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 3,1 azalışla 11 bin 175 seviyesinde belirlendi.

Toplam pazarda ilk 5 marka

ODD raporuna göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 680 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 5 bin 411 satışla Volkswagen ve 4 bin 530 satışla Ford takip etti. Renault, 4 bin 459 satışla dördüncü ve Dacia 3 bin 566 satışla beşinci sırada yer aldı.

Fiat

Volkswagen

Ford

Renault

Dacia

En fazla otomobil satışını Fiat yaptı

Temmuz ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 10 bin 495 ile Fiat oldu. Bunu 4 bin 641 satışla Volkswagen ve 3 bin 623 satışla da Renault izledi.

Dacia, 3 bin 566 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 3 bin 303 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Fiat

Volkswagen

Renault

Dacia

Hyundai

Lüks ve spor otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Bentley, Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Temmuz ayında 84 Porsche, 19 Maserati, 18 Lexus, 8 Jaguar, 2 Ferrari ve 3 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

Porsche

Maserati

Lexus

Jaguar

Ferrari

Aston Martin

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında temmuz ayında 4 bin 14 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 185 satışla Fiat ve 836 satışla Renault izledi. Volkswagen 770 satışla dördüncü ve Toyota 459 satışla beşinci oldu.

Ford

Fiat

Renault

Volkswagen

Toyota

4 markalı PSA Grubu ilk 5'de yok

Türkiye'de 4 markayla faaliyet gösteren PSA Grubu bünyesindeki Peugeot, Citroen, DS ve Opel gibi markaların ilk 5'e girememesi dikkati çekti.