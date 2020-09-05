Temmuzda trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 105 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105.4 artarak 138 bin 883 adede yükseldi. İşte Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizdeki araç sayısı her geçen gün artıyor.

TÜİK verilerine göre temmuz ayında 138 bin 883 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105.4 artış gösterdi.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 250,4, otomobilde yüzde 165,0, kamyonette yüzde 103,1, kamyonda yüzde 86,0, otobüste yüzde 69,7, minibüste yüzde 53,1, motosiklette yüzde 5,3 artarken, traktörde yüzde 10,2 azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 23 MİLYON 653 BİN OLDU

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ayrıca temmuz sonu itibarıyla ülkemizde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 23 milyon 653 bin oldu.

TEMMUZDA EN ÇOK KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLER

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,9'u Renault, yüzde 15,8'i Fiat, yüzde 6,9'u Volkswagen, yüzde 5,9'u Dacia, yüzde5,1'i Skoda yüzde 4,9'u Audi, yüzde 4,6'sı Toyota, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 4,1'i Peugeot, yüzde 4,0'ı Hyundai, yüzde 3,6'sı Honda, yüzde 3,5'i Ford, yüzde 2,9'u Citroen, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 2,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 2,1'i Seat, yüzde 1,9'u Kia, yüzde 0,9'u Nissan, yüzde 0,6'sı Suzuki ve yüzde 2,9'u diğer markalardan oluştu.